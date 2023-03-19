«Замкнулся, перестал откликаться на свое имя и реагировать на окружающих». Мальчику из Краснодарского края требуется дорогостоящее лечение
Цена здоровья ребенка — 116 тыс. рублей
Арташ из Курганинского района родился здоровым ребенком. Он рос и развивался как все дети, но не разговаривал, хотя понимал, когда к нему обращаются. Когда мальчику было почти два года, все изменилось — он замкнулся, перестал откликаться на свое имя и реагировать на окружающих.
Ребенка долго обследовали врачи, но не могли поставить диагноз. Результаты лечения появились, когда мальчику назначили лечение в реабилитационном центре «БлагоДар» в Краснодаре.
«Сын стал понятливее, его движения приобрели осмысленность, появилось больше слов в речи. Очень важно продолжить лечение, но оно стоит немалых денег. Большая часть всех средств семьи идет на лечение Арташа, у нас еще дочь-подросток. Без вашей помощи нам не справиться, помогите, пожалуйста, вылечить сына!», — говорит мама Арташа.
Невролог Александр Молодожников сказал, что у ребенка резидуальная церебральная недостаточность в форме расстройства аутистического спектра, специфическое нарушение психоречевого развития на фоне стертой дизартрии, а также задержка развития когнитивных функций и эмоционально-волевой сферы.
«Ребенку необходима комплексная психолого-педагогическая и физическая реабилитация с решением таких задач, как коррекция нежелательного поведения, повышение произвольности внимания, улучшение развития когнитивной и эмоционально-мотивационной сферы, логопедическая коррекция, а также развитие крупной и мелкой моторики», — объяснил врач.
Как помочь Арташу?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Арташ Алексанян)
- отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Арташа Алексаняна);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Арташа Алексаняна
- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Арташ Алексанян);
- оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
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