«Замкнулся, перестал откликаться на свое имя и реагировать на окружающих». Мальчику из Краснодарского края требуется дорогостоящее лечение

Арташ из Курганинского района родился здоровым ребенком. Он рос и развивался как все дети, но не разговаривал, хотя понимал, когда к нему обращаются. Когда мальчику было почти два года, все изменилось — он замкнулся, перестал откликаться на свое имя и реагировать на окружающих.

Ребенка долго обследовали врачи, но не могли поставить диагноз. Результаты лечения появились, когда мальчику назначили лечение в реабилитационном центре «БлагоДар» в Краснодаре.

«Сын стал понятливее, его движения приобрели осмысленность, появилось больше слов в речи. Очень важно продолжить лечение, но оно стоит немалых денег. Большая часть всех средств семьи идет на лечение Арташа, у нас еще дочь-подросток. Без вашей помощи нам не справиться, помогите, пожалуйста, вылечить сына!», — говорит мама Арташа.

Невролог Александр Молодожников сказал, что у ребенка резидуальная церебральная недостаточность в форме расстройства аутистического спектра, специфическое нарушение психоречевого развития на фоне стертой дизартрии, а также задержка развития когнитивных функций и эмоционально-волевой сферы.

«Ребенку необходима комплексная психолого-педагогическая и физическая реабилитация с решением таких задач, как коррекция нежелательного поведения, повышение произвольности внимания, улучшение развития когнитивной и эмоционально-мотивационной сферы, логопедическая коррекция, а также развитие крупной и мелкой моторики», — объяснил врач.