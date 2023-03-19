«Замкнулся, перестал откликаться на свое имя и реагировать на окружающих». Мальчику из Краснодарского края требуется дорогостоящее лечение

Краснодарский край

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  • Арташ Алексанян © Фото предоставлено Русфондом
    Арташ Алексанян © Фото предоставлено Русфондом

Цена здоровья ребенка — 116 тыс. рублей

Арташ из Курганинского района родился здоровым ребенком. Он рос и развивался как все дети, но не разговаривал, хотя понимал, когда к нему обращаются. Когда мальчику было почти два года, все изменилось — он замкнулся, перестал откликаться на свое имя и реагировать на окружающих.

Ребенка долго обследовали врачи, но не могли поставить диагноз. Результаты лечения появились, когда мальчику назначили лечение в реабилитационном центре «БлагоДар» в Краснодаре. 

«Сын стал понятливее, его движения приобрели осмысленность, появилось больше слов в речи. Очень важно продолжить лечение, но оно стоит немалых денег. Большая часть всех средств семьи идет на лечение Арташа, у нас еще дочь-подросток. Без вашей помощи нам не справиться, помогите, пожалуйста, вылечить сына!», — говорит мама Арташа. 

Невролог Александр Молодожников сказал, что у ребенка резидуальная церебральная недостаточность в форме расстройства аутистического спектра, специфическое нарушение психоречевого развития на фоне стертой дизартрии, а также задержка развития когнитивных функций и эмоционально-волевой сферы.

«Ребенку необходима комплексная психолого-педагогическая и физическая реабилитация с решением таких задач, как коррекция нежелательного поведения, повышение произвольности внимания, улучшение развития когнитивной и эмоционально-мотивационной сферы, логопедическая коррекция, а также развитие крупной и мелкой моторики», — объяснил врач. 

Как помочь Арташу?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
  • отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Арташ Алексанян)
  • отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Арташа Алексаняна);
  • отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Арташа Алексаняна
  • отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Арташ Алексанян);
  • оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Ранее Юга.ру рассказывали истории ребят, жизнь которых сильно поменялась после дорогостоящих операций и лекарств.

Благотворительность Дети с инвалидностью Русфонд

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