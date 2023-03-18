Паре, избившей подростков в краснодарском пункте выдачи Wildberries, предъявили обвинение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мужчину заключили под стражу, а женщину оставили на свободе

В Краснодаре дело об избиении подростков в пункте выдачи Wildberries передали из МВД в городской СК. Там 17 марта паре предъявили обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц), сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю. 

Напомним, инцидент произошел вечером 11 марта. По данным следствия, выпившие мужчина и женщина зашли в ПВЗ Wildberries на улице Рахманинова и встретили там 13 и 14-летнюю девочек. Из-за незначительного повода женщина напала на одну из девочек и повалила её на пол. Затем обвиняемая применила физическую силу в отношении второй школьницы. После этого вместе с мужчиной они напала на девочку на улице.

Обвиняемые свою вину признали. Мужчину заключили под стражу, для женщины выбрали другую меру пресечения из-за грудного ребенка. Расследование продолжается, его ход контролируют глава СК РФ Александр Бастрыкин и руководитель регионального СК Андрей Маслов.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске избили подростка, потому что тот не уступил место в маршрутке. У пострадавшего гематомы на глазу и шее, а также сломанный зуб.

Краснодар Преступления против детей Следственный комитет Хулиганство

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