В Краснодаре состоится премьера мюзикла «Микробы»

Краснодарский край

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  • © Изображение от Freepik
    © Изображение от Freepik

В краснодарском концертном комплексе «Сцена» 19 марта состоится премьера мюзикла «Микробы»

В нём режиссёр Андрей Соколов экспериментирует с клоунадой, пантомимой и пластикой. Зрители увидят пять действий в одном акте, каждое из которых меняет развитие сюжета от юмора к трагедии, от сценических кривляний к серьёзным ариям.

«Вычурность, неуклюжесть и чрезмерная прямота взглядом мира микроорганизмов возможно напомнит зрителю о чем-то важном», — рассказал режиссёр-постановщик.

Премьера состоится в 18:00 по адресу улица Гоголя, 6. Стоимость билетов 700 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Дом мецената» представил новый проект — иммерсивный спектакль «Незримое». Сюжет основан на историях людей, живших на улице Седина около ста лет назад.

Афиша Искусство Краснодар Театры

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