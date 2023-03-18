В Краснодаре состоится премьера мюзикла «Микробы»

В нём режиссёр Андрей Соколов экспериментирует с клоунадой, пантомимой и пластикой. Зрители увидят пять действий в одном акте, каждое из которых меняет развитие сюжета от юмора к трагедии, от сценических кривляний к серьёзным ариям.

«Вычурность, неуклюжесть и чрезмерная прямота взглядом мира микроорганизмов возможно напомнит зрителю о чем-то важном», — рассказал режиссёр-постановщик.

Премьера состоится в 18:00 по адресу улица Гоголя, 6. Стоимость билетов 700 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Дом мецената» представил новый проект — иммерсивный спектакль «Незримое». Сюжет основан на историях людей, живших на улице Седина около ста лет назад.