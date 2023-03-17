С начала года в Краснодаре стерилизовали почти 700 бродячих собак

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Всех псов чипировали и вернули на улицу

С начала 2023 года в Краснодаре отловили почти 700 бездомных собак, животных стерилизовали, вакцинировали, чипировали и многих уже выпустили на улицу.

В мэрии рассказали, что на работу с бездомными животными в этом году выделили 13,4 млн рублей. Это на 5 млн больше, чем в 2022 году.

На стерилизацию и вакцинацию бездомных животных можно оставить заявку:

Еще тысячу уличных котов стерилизует ветеринарная клиника «Краснодог». Также всем животным установят чип. 

Также в городе хотят построить муниципальный приют для собак. Он будет рассчитан на 228 животных. Сейчас проект приюта проходит экспертизу. Она должна закончиться в апреле.

Животные Краснодар

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