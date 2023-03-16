С 1 июня в Горячем Ключе на год закроют мост через Псекупс. Объезжать участок предлагают по трассе М-4 «Дон»

С 1 июня в Горячем Ключе на ремонт закроют мост через реку Псекупс. Ограничения будут действовать на первом километре трассы Горячий Ключ — Хадыженск. Закончить ремонт планируется 30 апреля 2024 года. Документ опубликован на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Кубани.

Ремонтом будет заниматься ООО «МостоБурСтрой». На эти цели компании выделили более 72 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Объезжать мост автомобилистам предложили по магистрали «Дон» — станица Саратовская — г. Горячий Ключ, М-4 «Дон». Также машины массой не более 3,5 тонн могут ехать через Горячий Ключ по улицам Ярославского и Революции.

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