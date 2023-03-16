Wink покажет «Чебурашку». Комедию снимали в Сочи и на Ставрополье, а посмотрели 20 млн человек
В онлайн-кинотеатре Wink 16 марта состоится цифровая премьера «Чебурашки»
В Wink стартует показ кассового российского фильма «Чебурашка». Посмотреть историю о новых приключениях персонажа онлайн можно с 16 марта 2023 года.
Кинопортрет 2022 года:
Производством картины занималась компания Yellow, Black & White, онлайн-кинотеатр Start, студия «Союзмультфильм» и телеканал «Россия-1» при поддержке «Фонда кино».
Кинотеатры показывали «Чебурашку» с 1 января. В РФ фильм собрал более 20 млн зрителей и 6,6 млрд рублей. К 6 февраля касса фильма в Краснодарском крае составила почти 300 млн рублей.
В Сочи и городах Ставрополья снимали «Чебурашку»:
«Успех «Чебурашки» стал беспрецедентным для российского кинорынка. И это совершенно заслуженно, потому что он объединил все, что любят зрители разных возрастов. Здесь слились в одно целое сказочный и динамичный сюжет с актуальными отсылками, приключения, которые заставляют замирать сердце, мотив дружбы и семейных отношений и забавная непосредственность мультяшных героев из детства, которые появляются в кадре вместе с любимыми артистами. Теперь в этот яркий и добрый мир приключений смогут в любое время погрузиться юные и взрослые зрители Wink», — отметил директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.
Ранее Юга.ру рассказывали, что можно посмотреть в кинотеартрах Краснодара с 16 марта.