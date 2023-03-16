Wink покажет «Чебурашку». Комедию снимали в Сочи и на Ставрополье, а посмотрели 20 млн человек

«Успех «Чебурашки» стал беспрецедентным для российского кинорынка. И это совершенно заслуженно, потому что он объединил все, что любят зрители разных возрастов. Здесь слились в одно целое сказочный и динамичный сюжет с актуальными отсылками, приключения, которые заставляют замирать сердце, мотив дружбы и семейных отношений и забавная непосредственность мультяшных героев из детства, которые появляются в кадре вместе с любимыми артистами. Теперь в этот яркий и добрый мир приключений смогут в любое время погрузиться юные и взрослые зрители Wink», — отметил директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.



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