Кинопортрет 2022 года. Показываем топ-25 фильмов и сериалов видеосервиса Wink

В списках лидеров больше половины занимают российские проекты. Жанровые предпочтения кино- и сериальных просмотров сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах — мелодрамы. В 2022 году Wink заметно увеличил количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами. Именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.

В топе кинофильмов, включая 6 первых строк, — 16 произведений российских кинематографистов. Любопытно, что в числе лидеров впервые оказался фильм из Казахстана— «Лето 1941 года» (военно-историческое кино, основанное на реальных событиях). Если смотреть на тематические предпочтения подписчиков видеосервиса, то чаще всего выбирали боевики (13 проектов, включая фэнтези, исторические, военные), комедии (9 проектов) и триллеры (5 проектов).

В топ-25 сериалов российские проекты представлены еще ярче: лишь пятая часть картин произведена за рубежом. Тематически сериальные лидеры сильно отличаются от киношных. Девять сериалов — из категории «драмы» (включая остро социальные темы), а далее по шесть проектов представляют «мелодрамы», «детективы» и «комедии». За мелодраматическую и романтическую тематику отвечают в том числе три турецких сериала и один — южнокорейский.

В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: «The Тёлки» (по мотивам одноименной книги Сергея Минаева, действие которой перенесено в наши дни и рассказывает о беспощадности женской мести), «Надвое» (мелодрама Валерия Тодоровского о том, как нежданная любовь может поделить жизнь на две половины) и «Чернобыль» (российский сериал о самой страшной аварии на атомной электростанции, основанный на книге реального участника событий). Интересный факт: в топ-25 попал единственный документальный сериал — «Нулевые». Это авторский проект Сергея Минаева об одном из самых грандиозных десятилетий в современной истории страны.