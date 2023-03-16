«Нас бьют по рукам». Фермеры Кубани пожаловались на снижение закупочных цен на молоко

По словам Оксаны Кравчук, их сырьё сейчас никому не нужно, цена на него очень низкая. Буквально в феврале закупочная стоимость уменьшилась с 28 до 27 рублей за один литр молока. Но даже по такой цене жители Восхода не могут его нормально сдать.

«Такая ситуация сложилась не только в нашем посёлке, но и в других районах края. Тысячи людей, которые живут в сельской местности, сталкиваются с подобной проблемой. Заводы не хотят принимать наше молоко. Есть информация, что поступает большое количество дешёвого сырья из Белоруссии», — рассказала Кравчук.

Кравчук объяснила, что местные фермеры работают с посредниками — цены устанавливают они. Но другой возможности сдавать молоко у фермеров нет. Чтобы работать напрямую с заводами, нужно оформить ИП и собирать со всех не менее трёх тонн сырья. Жители Восхода такой возможности не имеют, поскольку в посёлке молоко реализуют всего 15-20 личных подсобных хозяйств.

«Цена не оправдывает затраты. Но мы боимся, что можем лишиться и такого дохода. Поговаривают, что могут вообще закрыть реализацию даже посредникам. У нас в сельском магазине самое дешёвое молоко стоит 80 с лишним рублей, а мы продаём по 28 рублей», — добавила Оксана Кравчук.

По словам Азии Бойченковой, фермеры спросили у начальника, который принимает у них молоко, почему падает цена закупки. Он мотивирует это тем, что заводы перегружены белорусской продукцией — им выгоднее покупать зарубежное сырьё, нежели кубанское.

«Цены на молочную продукцию не снижаются, а только растут. А мы сдаём всё дешевле и дешевле. Правительство говорит, что нужно развивать сельское хозяйство. И в то же время сами этими низкими ценами нас бьют по рукам», — считает Азия Бойченкова.

К разговору подключилась жительница Восхода Валентина Чабанова.

«Нас в посёлке живут около 600 человек. Работы как таковой нет, колхозы развалились. Мы занимаемся сельским хозяйством и за счёт этого живём. Фермерам дают субсидии на приобретение коров. Они в министерстве себе галочки поставили, отчитались, что программа реализована. А что дальше, куда нам эту продукцию девать?» — задаётся вопросом Чабанова.

Журналистка Юга.ру попыталась дозвониться в Южный молочный союз, но по указанным телефонным номерам ей не ответили.

Ранее на снижение закупочных цен на молочное сырьё жаловались фермеры Республики Татарстан. В разных районах они могут варьироваться почти на 7 рублей. Больше всех платят в Балтасинском (30,59 рубля за литр), Муслюмовском (30,3), Кукморском (30,2) и Бугульминском (30) районах. Самый низкий показатель в Дрожжановском — здесь за литр молока населению дают всего 23 рубля 82 копейки.



Также снижение цен наблюдается в Нижегородской, Ленинградской, Московской областях.

Аналитики сайта milknews.ru объяснили ситуацию тем, что молокозаводы отмечают давление на них со стороны сетей и снижение спроса на их продукцию.