Воспитатель из Сочи получила четыре года колонии за насилие над детьми. Отбывать наказание сейчас она не будет

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

В Сочи воспитатель, которая била детей, сядет в тюрьму через девять лет

Сочинский суд вынес приговор Ольге Мочалиной и признал её виновной по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ, ст. 156 УК РФ, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию и истязание).

Установлено, что женщина работала воспитателем в сочинском детсаду №126. В августе 2021 года она заперла ребенка в туалете на полчаса и выключила там свет. Также она применяла к детям физическое и психологическое насилие, била их по лицу, выкручивала уши, таскала за руки.

На суде Мочалина признала свою вину и отказалась от дачи показаний. В качестве наказания ей назначили четыре года заключения в колонии общего режима и на четыре года лишили права работать с детьми. 

Но отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочили, так как у женщины есть несовершеннолетний ребенок. В колонию она отправится через девять лет, когда ему исполнится 14 лет. 

Юга.ру неоднократно рассказывали о воспитателях, которые избивали детей. В Сочи в 2022 году закрыли частный детсад, в котором издевались над воспитанниками. На заведующую и воспитателя завели уголовные дела. 

Похожий случай произошел недавно в Краснодаре. В одном из детских садов воспитатель била детей-инвалидов. О случившемся родители узнали из интернета. В СК завели уголовное дело. 

Детские сады Сочи Суд

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