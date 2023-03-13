«Аманат», «Горянка», «Адам и Хева». В Краснодаре покажут дагестанское кино

В Краснодаре впервые пройдут дни дагестанского кино. Церемония открытия состоится 14 марта, в 18:30. Зрителей ждёт программа об истории развития дагестанского кинематографа, выставка народного творчества, концерт и национальные угощения, сообщает «Телеканал «Краснодар».



Показы будут проходить ежедневно в 19:00:

14 марта — историческая мелодрама «Аманат», режиссёров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева;

15 марта — советская драма «Горянка». Фильм Ирины Поплавской основан на сюжете одноименной поэмы Расула Гамзатова;

16 марта — комедия «Адам и Хева». Режиссёр — Алексей Коренев, в главной роли Фрунзик Мкртчян.

17 марта — комедия «Танцы на высоте!» режиссёра Аметхана Магомедова.

Сеансы пройдут в кинозале по адресу: улица Ленина, 89. Вход свободный.



Раннее Юга.ру рассказывали, что посмотреть в кино в Краснодаре со 2 марта.