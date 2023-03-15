В Краснодаре работает выставка дореволюционных конфетных фантиков. Через них можно отследить историю России

В Краснодарском музее имени Фелицына работает выставка «История России в калейдоскопе конфетных обёрток»

Основу экспозиции составляют дореволюционные фантики.

«Это отдельный вид графического искусства, который заслуживает изучения, поскольку каждая этикетка является кусочком большой мозаики», — считают в музее.

Собрав её, можно увидеть полную картину жизни Российской империи рубежа XIX–ХХ веков.

Представлены конфетные обёртки с изображениями регалий династии Романовых, портретов императоров и депутатов Госдумы. Также посетители смогут увидеть уникальные фантики, посвящённые 100-летию Отечественной войны 1812 года и Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Выставка будет работать до 4 июня по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость посещения от 70 до 200 рублей.