В Краснодаре работает выставка дореволюционных конфетных фантиков. Через них можно отследить историю России

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына

В Краснодарском музее имени Фелицына работает выставка «История России в калейдоскопе конфетных обёрток»

Основу экспозиции составляют дореволюционные фантики.

«Это отдельный вид графического искусства, который заслуживает изучения, поскольку каждая этикетка является кусочком большой мозаики», — считают в музее. 

Собрав её, можно увидеть полную картину жизни Российской империи рубежа XIX–ХХ веков.

Представлены конфетные обёртки с изображениями регалий династии Романовых, портретов императоров и депутатов Госдумы. Также посетители смогут увидеть уникальные фантики, посвящённые 100-летию Отечественной войны 1812 года и Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Выставка будет работать до 4 июня по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость посещения от 70 до 200 рублей.

  • © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
  • © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
  • © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
  • © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
  • © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
  • © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото с сайта Краснодарского музея имени Фелицына

Как писали Юга.ру, здесь же открылась экспозиция «Первопроходцы каменного века». Представлены предметы из коллекции археологического музея–заповедника «Костенки» Воронежской области. 

Афиша Выставки Еда Искусство Краснодар Музеи

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