В Краснодаре работает выставка дореволюционных конфетных фантиков. Через них можно отследить историю России
В Краснодарском музее имени Фелицына работает выставка «История России в калейдоскопе конфетных обёрток»
Основу экспозиции составляют дореволюционные фантики.
«Это отдельный вид графического искусства, который заслуживает изучения, поскольку каждая этикетка является кусочком большой мозаики», — считают в музее.
Собрав её, можно увидеть полную картину жизни Российской империи рубежа XIX–ХХ веков.
Представлены конфетные обёртки с изображениями регалий династии Романовых, портретов императоров и депутатов Госдумы. Также посетители смогут увидеть уникальные фантики, посвящённые 100-летию Отечественной войны 1812 года и Русско-японской войне 1904-1905 годов.
Выставка будет работать до 4 июня по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость посещения от 70 до 200 рублей.
Как писали Юга.ру, здесь же открылась экспозиция «Первопроходцы каменного века». Представлены предметы из коллекции археологического музея–заповедника «Костенки» Воронежской области.