В Краснодаре отельера подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об обысках в своем доме написал владелец сети «Мартон»

15 марта СКР по краю сообщил о возбуждении дела в отношении владельца сети гостиниц. Речь может идти об Андрее Марченко

СУ СК РФ по Краснодарскому краю опубликовало видео с обыском в доме подозреваемого в уклонении от уплаты налогов отельера. В этот же день, 15 марта, подобное видео в свой личный аккаунт выложил известный в Краснодаре владелец сети отелей «Мартон» Андрей Марченко.

По данным следствия, с четвёртого квартала 2017 года доход подозреваемого превысил 150 млн рублей. В связи с этим он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Мужчина должен был платить налог на добавленную стоимость, однако совершил так называемое дробление деятельности.

Чтобы сэкономить, предприниматель предоставил декларации с недостоверными сведениями за период с января 2017 года по декабрь 2019-го. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на имущество и доходы на общую сумму более 97,5 млн рублей.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли черновые записи, финансовые и иные документы, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Сейчас следователи изучают всё перечисленное и устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Владелец сети гостиниц подозревается в преступлении по ч. 2 ст. 198 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Наказанием может быть штраф, самое строгое — лишение свободы на три года.

Напомним, с 1 января 2023 года все компании и ИП перешли на новую систему налоговых платежей, отказаться от которой нельзя. Она позволит перечислять средства по принципу Единого налогового платежа универсальным платежным поручением и сформировать единое сальдо расчетов.