С 2023 года бизнес перейдет на новую систему учета налоговых платежей. О ней расскажут на Дне открытых дверей в ФНС

15 декабря во всех налоговых инспекциях России пройдет День открытых дверей. Там расскажут о новой системе уплаты налогов

С 1 января 2023 года все компании и ИП перейдут на новую систему налоговых платежей. Отказаться от этого нельзя. Система позволит перечислять средства по принципу Единого налогового платежа универсальным платежным поручением и сформировать единое сальдо расчетов.

Разобраться в новой форме учета россиянам помогут специалисты ФНС, 15 декабря с 9:00 до 20:00 во всех налоговых службах страны пройдет День открытых дверей.

Там расскажут:

какие изменения ожидают налогоплательщиков с 1 января;

как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных налоговых платежей;

как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

как будет формироваться единое сальдо расчетов по налогам.

Отмечается, что новая система способствует сокращению ошибок, допускаемых в реквизитах, и уменьшает количество сроков уплаты в год. Подробнее о Едином налоговом счете можно прочитать здесь.