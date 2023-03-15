В Сочи хотят снести пабы и торговые точки на Олимпийской набережной

Администрация федеральной территории «Сириус» подала иск к компании «Каравелла» о сносе общепитов, пабов и торговых точек на набережной Олимпийского парка Адлерского района. Решение Арбитражного суда Краснодарского края по этому делу апелляционная инстанция оставила без изменений, сообщает «РБК Краснодар».



Гендиректор «Каравеллы» Юрий Скачко прокомментировал, что «в данный момент решение о дальнейших действиях компании в правовом поле еще не принято». По его словам, возможно, компания будет отстаивать свои интересы в суде.

По вступлению решения суда в законную силу, компания за месяц обязана демонтировать:

паб «Гарри Портер»;

рестобар «Лаваш и Чача»;

общепиты «Burgers» и «Мидийная»;

торговые точки «Тайское мороженое» и «Гонконгские вафли»;

торговые точки с мороженым, кофе и молочными коктейлями.

Также необходимо снести магазины обуви и одежды, тир, платный туалет, объект «Fish- SPA» и ряд торговых павильонов.



Компания «Каравелла» должна привести земельный участок в первоначальный вид и убрать строительный мусор. В противном случае «Каравелла» будет обязана выплатить 10 тыс. рублей за каждый день просрочки.



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