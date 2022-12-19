Строительство элитного ЖК «Патрики» в Краснодаре профинансирует Сбер

19 декабря ТОЧНО и Сбер подписали договор о финансировании строительства жилого района «Патрики» в Краснодаре

Это уже шестой проект компании, реализуемый совместно со Сбером.

«Патрики» — жилой район бизнес-класса, который строится в периметре улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной. Комплекс займет территорию 20,3 га и будет состоять из пяти кварталов переменной этажности в 5-18 этажей, рассчитанных на 4275 квартир, для которых предусмотрено более 4 тыс. машиномест.

Также в «Патриках» девелопер построит три детских сада — два на 280 и один на 240 мест — и школу на 1550 мест. Первую очередь планируют сдать в 1-3 кварталах 2025 года вместе с одним детским садом.

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Девелопер планирует насытить свой проект крупнейшими торговыми сетями, ресторанами и кафе, фитнесом, коворкингом, магазинами и сервисами известных брендов.

По замыслу ГК ТОЧНО, «Патрики» станут альтернативой центру южной столицы и одним из самых популярных мест для жизни, работы и отдыха в городе.

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«При выборе недвижимости большинство клиентов ставят на первый план безопасность и надежность девелопера и банка-партнера. Именно поэтому мы развиваем наше стратегическое сотрудничество со Сбербанком как одним из самых уверенных банков страны. В свою очередь, ГК ТОЧНО — №1 в регионе по объемам строительства и ввода жилья, а также по потребительским качествам комплексов. Мы входим в список системообразующих предприятий России, а это означает доверие со стороны государства и строгий контроль на всех уровнях. Мы планируем дальше двигаться вперед большими темпами — банковское финансирование поможет в этом», — отметил гендиректор ГК ТОЧНО Николай Амосов.

По проектному финансированию Сбера при покупке жилья клиенты будут направлять средства на эскроу-счета, где деньги будут храниться в течение строительства. Застройщик сможет раскрыть эскроу-счета только после введения дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности.

«ГК ТОЧНО — надежный и давний партнер Сбера. Оказываем комплексную поддержку девелоперу с 2018 года. Сейчас мы реализуем шесть проектов общей площадью более 320 тыс. кв. метров. В Сбере успешно открыто около 3,3 тыс. эскроу-счетов для покупателей ГК ТОЧНО. Уверена, что вместе с застройщиком мы продолжим создавать комфортные условия для жизни горожан», — сказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

С начала 2022 года отраслевой портфель финансирования строительства жилой недвижимости Сбера в Краснодарском крае превысил 174 млрд рублей. Большая часть строящихся объектов на Кубани возводится при поддержке Краснодарского отделения Сбербанка. По итогам 2022 года ГК ТОЧНО ввела в эксплуатацию 225 338 кв. метров, заняв первое место по объему ввода жилья в регионе. Общая площадь реализованных и обслуживаемых проектов — более 1 млн кв. метров жилья и коммерческой недвижимости.