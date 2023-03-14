В Краснодаре реконструируют «Александрию». На месте швейной фабрики появится досуговый центр

Краснодарский край

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  • © Скриншот панорам Google Street View, март 2021 года
    © Скриншот панорам Google Street View, март 2021 года

Девелопер Александр Кравченко рассказал, что его команда взялась за реконструкцию объекта культурного наследия «Швейная фабрика» 1912 года, всем известного как «Александрия»

Здание находится в центре города на углу улиц Гоголя и Седина. По его словам, редевелопмент — это долгосрочный тренд, когда культурным и производственным заброшкам дают новую жизнь.

«Это долго, дорого и неприлично ценно для города. Такие центры любят в Питере, например «Люмьер-холл» в здании бывшего газового завода, погуглите. У соседей в Ростове-на-Дону есть успешный развлекательный кластер в здании бывшей табачной фабрики. Квинтэссенция этих проектов — в их непохожести, локальности, и наш тоже будет разительно отличаться от других», — написал Кравченко в своём телеграм-канале.

На 8 тыс. кв. метров бывших производственных помещений появятся общественно-деловые и культурные центры, коворкинги, кафе, галереи и спортивные залы. В ближайшие месяцы специалисты будут расчищать фасад и внутреннее устройство фабрики. После окончания этого этапа станет ясно, какие работы нужно будет провести и сколько времени они займут.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Команда Александра Кравченко»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре отреставрируют фасад одной из старейших в городе художественных школ.

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