В Краснодаре отреставрируют фасад одной из старейших в городе художественных школ

Во время работ, которые должны завершиться до конца текущего года, обновят краску и отреставрируют лепные декоративные элементы. На это предусмотрено 9,5 млн рублей из местного, регионального и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба администрации мэрии. Ремонт поможет сохранить объект культурного наследия регионального значения.

Детская художественная школа имени Пташинского — одна из старейших не только в городе, но и во всём Краснодарском крае. В 2022 году ей исполнилось 75 лет. В прошлом году в учебном заведении заменили покрытие внутреннего дворика площадью 357 кв. метров. Сейчас в школе обучаются 684 человек.

Как писали Юга.ру, историческое здание хлебопекарни в центре Краснодара перейдёт в собственность города. Потом в нём появится детская художественная школа.