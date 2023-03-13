В Краснодаре на этой неделе стартует прокат одного из номинантов премии «Оскар»

В мире

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  • © Изображение от Freepik
    © Изображение от Freepik

В ночь на 13 марта в лос-анджелесском кинотеатре Dolby состоялась церемония награждения премией «Оскар»

Больше всего статуэток получила лента «Всё везде и сразу» — фильм, режиссура (Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт), женская роль (Мишель Йео), мужская (Ке Хюи Кван) и женская (Джейми Ли Кёртис) роли второго плана, оригинальный сценарий (Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт), монтаж.

Лучшим актёром года признали Брендана Фрейзера за роль Чарли в фильме Даррена Аронофски «Кит». Премию за адаптированный сценарий получила лента «Говорят женщины» Сары Полли.

Лучшим анимационным полнометражным фильмом стала картина «Пиноккио Гильермо дель Торо», лучшим фильмом на иностранном языке — немецкая лента «На Западном фронте без перемен», основанная на одноимённом произведении Эриха Марии Ремарка. Премию за визуальные эффекты ожидаемо получил «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона.

Лучшим полнометражным документальным фильмом признали ленту «Навальный».

В Краснодаре в течение прошлого года показывали некоторые ленты, номинированные на премию «Оскар». На этой неделе в прокат выйдет драма «Солнце моё» Шарлотты Уэллс. Фильм состоит из воспоминаний подростка Софи о каникулах у моря, которые она провела с отцом двадцать лет назад.

Ранее Юга.ру писали, какие фильмы можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара.

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