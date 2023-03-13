РНКБ запустил соцпроект по поддержке самозанятых в Краснодарском крае и Крыму

Банк РНКБ запустил новый социальный проект по поддержке и развитию бизнеса самозанятых

Впервые в Крыму и Краснодарском крае в некоторых отделениях РНКБ, помимо полного спектра банковских услуг, свой сервис клиентам предложат самозанятые в разных сферах. Они получат рабочее место на территории банка, возможность презентовать себя, увеличить базу клиентов и получить новые знания. Инициатива полезна как самозанятым с большим опытом работы, так и тем, кто только начинает работать на себя.

В первом этапе проекта в рамках праздничного фестиваля «Энергия весны» участвуют самозанятые в индустрии красоты. Они оказывают бесплатные услуги желающим и проходят мастер-классы и вебинары от экспертов-лидеров российской индустрии красоты. Со старта проекта на подобные мероприятия записались более 100 самозанятых.

Зарегистрироваться для прохождения мастер-классов фестиваля «Энергия весны» можно на сайте. Подать заявку на участие в следующих этапах проекта можно на горячей линии РНКБ 8-800-234-27-27, указав вид деятельности и перечень оказываемых услуг.

«Наш проект предоставит самозанятым уникальную возможность использования инфраструктуры банка для продвижения своих услуг и роста клиентской базы. Такая поддержка может быть очень полезна предпринимателям, работающим на себя, особенно на начальных этапах, поскольку они получают возможность заявить о себе без каких-либо материальных затрат», — рассказывает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

В мобильном приложении РНКБ работает сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в этом статусе или присоединиться ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. После регистрации в нем самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ. Клиентам, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту.

Как писали Юга.ру, РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых.

Реклама. ООО "ПР-Лидер" AX1LYwMgKauCJtc6