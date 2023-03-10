Новый парк появится на Тонком мысе в Геленджике

Краснодарский край

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  • Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Геленджике на 11 гектарах земли разобьют новый парк

В Геленджике на Тонком мысе приступили к созданию новой общественной территории. На 11 гектарах появится парк отдыха, сообщил глава курорта Алексей Богодистов в своих соцсетях.

В Геленджике начали строить очистные сооружения:

Ранее это место на улице Десантной было заброшено и не раз становилось свалкой. Коммунальным службам и жителям Тонкого мыса приходилось регулярно убирать там мусор.

На данный момент подрядчик очищает территорию и устанавливает ограждения на время работ. Далее займутся разметкой и планировкой будущего парка. Там появятся прогулочные зоны, пруд и малые архитектурные формы.

Площадь озеленения составит 8 гектаров,  газон — 3 гектара. Парк планируют достроить к концу года.

Как сообщали ранее Юга.ру, в морском порту Геленджика собираются построить яхтенную марину.

Благоустройство Геленджик отдых Парки

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