Новый парк появится на Тонком мысе в Геленджике

В Геленджике на 11 гектарах земли разобьют новый парк

В Геленджике на Тонком мысе приступили к созданию новой общественной территории. На 11 гектарах появится парк отдыха, сообщил глава курорта Алексей Богодистов в своих соцсетях.

Ранее это место на улице Десантной было заброшено и не раз становилось свалкой. Коммунальным службам и жителям Тонкого мыса приходилось регулярно убирать там мусор.

На данный момент подрядчик очищает территорию и устанавливает ограждения на время работ. Далее займутся разметкой и планировкой будущего парка. Там появятся прогулочные зоны, пруд и малые архитектурные формы.

Площадь озеленения составит 8 гектаров, газон — 3 гектара. Парк планируют достроить к концу года.



Как сообщали ранее Юга.ру, в морском порту Геленджика собираются построить яхтенную марину.