В «Сочи Парке» появится новый водный аттракцион с 12 метровым спуском

Краснодарский край

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  • «Сочи Парк» © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
    «Сочи Парк» © Фото пресс-службы «Сочи Парка»

Новый аттракцион «Морская царевна» запустят в июне этого года

Экстремальный водный аттракцион «Морская царевна» откроется в «Сочи Парке» уже в июне этого года. Сейчас идёт строительство: установка желобов, насосов, конструкций станции и трека внутри бассейнов. Горку можно будет посещать детям от 120 см, сообщает пресс-служба парка.

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«Морская царевна» включает в себя: подъемы на гондолах, панорамные виды с высоты 12 метров, спуски с эффектом свободного падения c трех водопадов и разлет шестиметровой волны. Этот аттракцион — первая в Европе и вторая в мире горка подобного типа, которая одновременно вмещает 60 гостей. Для «Морской царевны» готовят территорию площадью в 5500 м2 .

Это пятый экстремальный аттракцион «Сочи Парка». На сегодня в топе развлечений: маятник «Вечный двигатель», перевернутый бумеранг «Квантовый Скачок», американская горка «Змей Горыныч» и самая высокая башня свободного падения в стране «Жар-Птица». 

На следующий год запланирован запуск ещё двух семейных аттракционов.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи благоустроят парки и прогулочные зоны за счет курортного сбора.

отдых Сочи Сочи Парк

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