В «Сочи Парке» появится новый водный аттракцион с 12 метровым спуском

Экстремальный водный аттракцион «Морская царевна» откроется в «Сочи Парке» уже в июне этого года. Сейчас идёт строительство: установка желобов, насосов, конструкций станции и трека внутри бассейнов. Горку можно будет посещать детям от 120 см, сообщает пресс-служба парка.

«Морская царевна» включает в себя: подъемы на гондолах, панорамные виды с высоты 12 метров, спуски с эффектом свободного падения c трех водопадов и разлет шестиметровой волны. Этот аттракцион — первая в Европе и вторая в мире горка подобного типа, которая одновременно вмещает 60 гостей. Для «Морской царевны» готовят территорию площадью в 5500 м2 .



Это пятый экстремальный аттракцион «Сочи Парка». На сегодня в топе развлечений: маятник «Вечный двигатель», перевернутый бумеранг «Квантовый Скачок», американская горка «Змей Горыныч» и самая высокая башня свободного падения в стране «Жар-Птица».

На следующий год запланирован запуск ещё двух семейных аттракционов.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи благоустроят парки и прогулочные зоны за счет курортного сбора.