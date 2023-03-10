РНКБ с начала года профинансировал строительство жилых комплексов общей площадью 50 тыс. квадратных метров

С начала 2023 года банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью 50 тыс. кв. метров на сумму около 3 млрд рублей

Сейчас РНКБ рассматривает ещё 13 проектов общей площадью порядка 222 тыс. кв. метров на сумму 19,5 млрд рублей. С 2019 года (после перехода на проектное финансирование по ФЗ-214) банк одобрил и подписал 76 сделок с общей площадью жилья более 1,85 млн кв. метров.

«Большинство новых многоквартирных жилых комплексов в Крыму строится с использованием проектного финансирования. Наш банк активно поддерживает застройщиков, которые обеспечивают обновление жилищного фонда и развитие строительной отрасли инфраструктуры в Республике Крым и Севастополе», — говорит вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Если клиент РНКБ берет в ипотеку на первичном рынке жильё, строящееся с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% по льготной госпрограмме «IT-ипотека», от 5% — по «Семейной ипотеке», и от 7% — по «Ипотеке с господдержкой».

Более 70% всех ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в 2022 году РНКБ выдал в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ — от 8%.