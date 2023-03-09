В сервисах Яндекса 9 марта произошли сбои
Из cтроя вышли: Uber, «Яндекс Go» и «Яндекс. Еда»
Как сообщает ТАСС, 9 марта в России в работе Uber и «Яндекс Go» произошли сбои.
Невозможен заказ автомобиля и в целом доступ к интерфейсу. Приложения выдают «Ошибку на стороне сервера».
Также упал сервис «Яндекс.Еда». В приложении пишут: «Доставка может немного задержаться, уже чиним» и «Часть ресторанов временно недоступна».
«Яндекс» пока не прокомментировал сбои приложений. Остальные проекты компании работают в стандартном режиме.
Ранее Юга.ру сообщали, что Яндекс запустил бесплатное такси для подопечных благотворительных фондов в Краснодаре и Ростове.
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