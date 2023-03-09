В сервисах Яндекса 9 марта произошли сбои

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Go»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Go»

Из cтроя вышли: Uber, «Яндекс Go» и «Яндекс. Еда»

Как сообщает ТАСС, 9 марта в России в работе Uber и «Яндекс Go» произошли сбои.

Невозможен заказ автомобиля и в целом доступ к интерфейсу. Приложения выдают «Ошибку на стороне сервера».

  • © Скриншот страницы сервиса Uber
    © Скриншот страницы сервиса Uber

Также упал сервис «Яндекс.Еда». В приложении пишут: «Доставка может немного задержаться, уже чиним» и «Часть ресторанов временно недоступна»

«Яндекс» пока не прокомментировал сбои приложений. Остальные проекты компании работают в стандартном режиме.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Еда»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Еда»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Еда»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Еда»

Ранее Юга.ру сообщали, что Яндекс запустил бесплатное такси для подопечных благотворительных фондов в Краснодаре и Ростове.

Uber Еда Такси Яндекс

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте