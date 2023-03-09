В сервисах Яндекса 9 марта произошли сбои

Из cтроя вышли: Uber, «Яндекс Go» и «Яндекс. Еда»

Как сообщает ТАСС, 9 марта в России в работе Uber и «Яндекс Go» произошли сбои.



Невозможен заказ автомобиля и в целом доступ к интерфейсу. Приложения выдают «Ошибку на стороне сервера».

© Скриншот страницы сервиса Uber

Также упал сервис «Яндекс.Еда». В приложении пишут: «Доставка может немного задержаться, уже чиним» и «Часть ресторанов временно недоступна».



«Яндекс» пока не прокомментировал сбои приложений. Остальные проекты компании работают в стандартном режиме.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Еда»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Еда»