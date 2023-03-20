Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с кинокритиком фильм «Четыреста ударов» 1959 года

Дебютная лента французского режиссёра Франсуа Трюффо — рассказ от лица его альтер эго Антуане Дуанеле. Он трудный 12-летний подросток, который живёт в тесной квартире со своей безразличной матерью и слабохарактерным отчимом. Герой вместе со своим лучшим другом начинают прогуливать школу и развлекаться, а потом и вовсе убегают из дома.

После просмотра ленту со зрителями обсудит кинокритик Алексей Двоеглазов.

«Увидеть фильм «Четыреста ударов» на большом экране — возможность познакомиться с французской новой волной, если ранее ничего о ней не слышали. На встрече мы поговорим о её истоках, что собой представляет такое кино, какое породило продолжение и какие имело последствия», — приглашает Двоеглазов.

Начало в 19:20. Билеты в продаже.

Ранее Юга.ру делали обзор премьер, которые стартовали в прокате 16 марта.