Авиабилеты на рейсы «Азимута» теперь можно оплатить с помощью SberPay и SberQR

Приобрести авиабилеты на любой из рейсов авиакомпании «Азимут» стало проще: оплата теперь доступна с помощью сервисов SberPay и SberQR на сайте компании

Новая опция позволяет оплачивать билеты буквально в пару кликов с помощью SberPay, как в мобильной версии сайта, так и с компьютера или ноутбука. Для этого нужно выбрать SberPay на странице оплаты билета в качестве способа оплаты, ввести номер мобильного телефона и подтвердить оплату.

При оплате с помощью SberQR на веб-версии сайта компании «Азимут» формируется QR-код, который можно отсканировать из мобильного приложения банка.

«Авиакомпания «Азимут» за 5 лет вошла в топ-10 крупнейших в гражданской авиации, открыв 120 направлений, 60% из которых являются уникальными. Мы сотрудничаем с момента основания компании в сфере финансирования, страхования, реализуем совместные IT-проекты. А теперь подключили на сайт Азимута SberPay и SberQR, которые существенно упрощают оплату, исключают ошибки при вводе данных и делают расчёты безопасными. Уверен, что удобство оценят многочисленные пассажиры авиакомпании, которые будут покупать билеты для путешествий или командировок», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

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«Авиакомпания «Азимут» непрерывно работает над повышением уровня качества сервиса, начиная от процесса оформления и оплаты авиабилета и далее на всех этапах полета. Внедрение оплаты авиабилетов с помощью сервисов SberPay и SberQR позволило упростить оформление перелета и сделало его более комфортным и быстрым. Теперь наши пассажиры могут выбрать наиболее удобный для себя способ оплаты», — отметил исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий.