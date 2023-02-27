Два человека погибли в горах Кабардино-Балкарии

Одного из них накрыло лавиной

Оба горнолыжника погибли 25 февраля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, один из туристов погиб на высоте 4 тыс. 800 метров. 59-летний мужчина был с группой туристов, на высоте ему стало плохо. Предварительно, у него случился сердечный приступ.

Позже СМИ сообщили, что умершим оказался издатель из Читы Александр Кузнецов. В 2020 году он уже пытался покорить Эльбрус, но не смог дойти до вершины из-за плохой погоды.

Еще один турист погиб на горе Чегет. Горнолыжник из Воронежа вместе с шестью участниками группы выехал за пределы трассы и направился к скалам. Они начали спуск и вызвали сход лавины, которая настигла 40-летнего туриста, сообщили в СУ СКР республики.

Отметим, синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что 27 февраля лавиноопасность сохраняется в горах Сочи. Сход снега возможен на высоте 2 тыс. метров и выше.

Как писали Юга.ру, в Домбае 36 туристов застряли на канатной дороге. Горнолыжников снимали спасатели.