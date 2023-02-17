Из Ростова-на-Дону запустят прямые поезда в Крым и дополнительные составы в Сочи

В февральские выходные также появятся дополнительные рейсы из Москвы в Кисловодск и Адлер

Весной из Ростова-на-Дону запустят поезда в Симферополь. Они начнут курсировать с конца апреля, рассказали в Минтрансе области.

Поезд № 99/100 Ростов-на-Дону — Симферополь будет ходить с 27 апреля по 1 октября через день. Еще один — поезд № 196/195 — запустят 3 мая. Он будет курсировать до 27 сентября один раз в неделю.

В пресс-службе РЖД сообщили, что с 21 по 27 февраля запустят дополнительные поезда из Ростова в Сочи. В Роза Хутор, Имеретинский курорт поезда отправятся 22 февраля. Обратные рейсы запланированы на 26 февраля. Также назначены дополнительные рейсы из Москвы в Кисловодск и Адлер.

Ранее Юга.ру писали, что «Гранд сервис экспресс» снова открыл продажи билетов на поезда из Москвы в Крым. Движение приостанавливали из-за ремонта путей.