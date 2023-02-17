Юг России снова заметает снегом. В Краснодарском крае на выходные прогнозируют грозу и град
На Кубани объявили штормовое предупреждение
Краснодарский ЦГМС сообщает, что в течение 18 и 19 февраля в крае (за исключением Сочи) будут сильные дожди, мокрый снег, гроза и даже град. Порывы ветра будут достигать 20-25 м/с.
Синоптики предупреждают и о подъеме уровня рек, сложная ситуация возможна на водоемах Адыгеи, Горячего Ключа, Северского, Абинского, Апшеронского, Мостовского и Туапсинского районов.
«Яндекс.Погода» сообщает, что в Краснодаре 18 февраля воздух прогреется до 2 °С, ночью температура опустится до — 1 °С. В воскресенье обещают также 2 °С днем и 0 °С ночью.
Местами по краю в выходные выпадет сильный снег. 17 февраля осадки уже принесли массу неудобств жителям Краснодарского края. В Геленджике госавтоинспекторы просят воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости.
На дорогах к курортам из-за снегопада образовались «летние» пробки.
Красивые кадры этим утром публикуют из горных районов Сочи.
Фотографы в середине февраля наслаждаются заснеженными пейзажами Адыгеи.
В Ставропольском крае в эти дни города тоже засыпает снегом.
Из-за морозов жители Новоалександровского района переживают за прилетевшего на озеро фламинго.
Вот так сейчас выглядит вершина горы Машук в Пятигорске и город сверху.
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