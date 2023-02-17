Юг России снова заметает снегом. В Краснодарском крае на выходные прогнозируют грозу и град

Краснодарский ЦГМС сообщает, что в течение 18 и 19 февраля в крае (за исключением Сочи) будут сильные дожди, мокрый снег, гроза и даже град. Порывы ветра будут достигать 20-25 м/с.

Синоптики предупреждают и о подъеме уровня рек, сложная ситуация возможна на водоемах Адыгеи, Горячего Ключа, Северского, Абинского, Апшеронского, Мостовского и Туапсинского районов.

«Яндекс.Погода» сообщает, что в Краснодаре 18 февраля воздух прогреется до 2 °С, ночью температура опустится до — 1 °С. В воскресенье обещают также 2 °С днем и 0 °С ночью.

Местами по краю в выходные выпадет сильный снег. 17 февраля осадки уже принесли массу неудобств жителям Краснодарского края. В Геленджике госавтоинспекторы просят воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости.