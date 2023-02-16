Автобус Краснодар — Махачкала попал в аварию в Ингушетии. Есть погибшие

Автобус Краснодар — Махачкала перевернулся на трассе «Кавказ» около 7:38. По предварительной информации пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. В минздраве Дагестана уточнили, что погибли два человека, один из них — водитель автобуса.

Пострадавших пришлось деблокировать из автобуса. Они госпитализированы в Центральную республиканскую клиническую больницу в Сунже. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.