Автобус Краснодар — Махачкала попал в аварию в Ингушетии. Есть погибшие
ДТП произошло утром 16 февраля
Автобус Краснодар — Махачкала перевернулся на трассе «Кавказ» около 7:38. По предварительной информации пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. В минздраве Дагестана уточнили, что погибли два человека, один из них — водитель автобуса.
Пострадавших пришлось деблокировать из автобуса. Они госпитализированы в Центральную республиканскую клиническую больницу в Сунже. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
В пресс-службе прокуратуры Ингушетии сообщили, перевозчик зарегистрирован в Дагестане. Ведомство начало проверку совместно с коллегами из Махачкалы. Прокуроры оценят соблюдение ПДД и деятельность перевозчика. По итогам проверки будут приняты меры.
Как писали Юга.ру, в январе пассажирский автобус из Краснодара попал в ДТП на Ставрополье. Погибли два человека.