Автобус Краснодар — Махачкала попал в аварию в Ингушетии. Есть погибшие

Дагестан, Ингушетия, Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ
    © Кадр из видео пресс-службы МЧС РФ

ДТП произошло утром 16 февраля

Автобус Краснодар — Махачкала перевернулся на трассе «Кавказ» около 7:38. По предварительной информации пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. В минздраве Дагестана уточнили, что погибли два человека, один из них — водитель автобуса.

Пострадавших пришлось деблокировать из автобуса. Они госпитализированы в Центральную республиканскую клиническую больницу в Сунже. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В пресс-службе прокуратуры Ингушетии сообщили, перевозчик зарегистрирован в Дагестане. Ведомство начало проверку совместно с коллегами из Махачкалы. Прокуроры оценят соблюдение ПДД и деятельность перевозчика. По итогам проверки будут приняты меры.

Как писали Юга.ру, в январе пассажирский автобус из Краснодара попал в ДТП на Ставрополье. Погибли два человека.

ДТП МЧС Прокуратура смерть

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