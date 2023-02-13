Участников банды «Амазонок» приговорили к максимальным срокам заключения

В отношении четырех участников банды «Амазонок» 13 февраля вынес приговор Ростовский областной суд. В общей сложности их приговорили к 99 годам лишения свободы, сообщил Donnews.

Организатор группы Инесса Тарвердиева получила 24,5 года заключения. С учетом приговора от 2017 года она проведет в тюрьме 25 лет. Её дочь Викторию за многочисленные убийства, кражу оружия и боеприпасов приговорили к 24 годам. С учетом приговора от 2017 года срок заключения составит 25 лет в колонии общего режима.

Сергей Синельник проведет в колонии строго режима 25 лет, а его жена Анастасия — 24 года в колонии общего режима.

Как писали Юга.ру, в 2017 году суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 16 лет до 21 года и взыскал с осужденных 12,5 млн рублей. Тогда их приговорили по части уголовных дел и следователи продолжили расследовать другие эпизоды.

«Амазонки» действовали в Ростовской области, Калмыкии и Ставропольском крае с 1997 по 2013 годы, в 2007-2009 годах члены группировки совершили 10 убийств. Среди их жертв начальник отделения ОМСН ГУВД по Нижегородской области Дмитрий Чудаков, его супруга и двое малолетних детей.

По версии следствия, Инесса Тарвердиева основала группу вместе с мужем Романом Подкопаевым. Затем к ним присоединились сотрудник ДПС Аксайского района Сергей Синельник и его супруга Анастасия, которая была сестрой Подкопаева. Позже в банду вошла дочь Тарвердиевой — Виктория.