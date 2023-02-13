На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов

Карачаево-Черкесия

Распечатать

  • © Скриншот паблика МЧС по КЧР, vk.com/public38619833
    © Скриншот паблика МЧС по КЧР, vk.com/public38619833

Горнолыжников снимали спасатели

Днем 12 февраля в Домбае остановилась линия на пятой очереди канатно-кресельной дороги. На ней находились 36 туристов, рассказали в пресс-службе МЧС по Карачаево-Черкесской республике.

Горнолыжников снимали 15 спасателей с помощью спецтехники. Никто из отдыхающих не пострадал. Причины поломки канатной дороги выясняют специалисты.

Отметим, что в горах Сочи лавиноопасно. Синоптики прогнозируют сход лавин на высоте выше 1500 метров. Также на Черноморском побережье ожидается мокрый снег и дождь.

Как писали Юга.ру, в 2022 году вырос турпоток на курорты Северного Кавказа. Прирост отдыхающих составил 17%.

Горнолыжный спорт Домбай МЧС

Новости

Приплыли. В Ростове-на-Дону не состоится запланированный ранее чемпионат Европы по гребле
В Анапе отремонтируют театральную площадь
Вместо обмена валентинками губернатор Севастополя предложил слать письма солдатам
В Краснодаре автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
На Кубани опять отменили валентинки. На этот раз в вузах Краснодара и в школе Анапы
Глава Росприроднадзора назвала Краснодарский край самым замусоренным регионом

Лента новостей

Галицкий снова в топе
Сегодня, 11:38
Галицкий снова в топе
Президент «Краснодара» занял 15 место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола
300 тыс. рублей вместо участка
Сегодня, 08:47
300 тыс. рублей вместо участка
Многодетным в Краснодаре предлагают погасить остаток по жилищному кредиту
Доступно до 28 февраля
Сегодня, 10:39
Доступно до 28 февраля
Из онлайн-кинотеатров пропадут «Звездные войны» и фильмы Marvel

Реклама на сайте