На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов

Днем 12 февраля в Домбае остановилась линия на пятой очереди канатно-кресельной дороги. На ней находились 36 туристов, рассказали в пресс-службе МЧС по Карачаево-Черкесской республике.

Горнолыжников снимали 15 спасателей с помощью спецтехники. Никто из отдыхающих не пострадал. Причины поломки канатной дороги выясняют специалисты.