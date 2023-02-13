На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов
Горнолыжников снимали спасатели
Днем 12 февраля в Домбае остановилась линия на пятой очереди канатно-кресельной дороги. На ней находились 36 туристов, рассказали в пресс-службе МЧС по Карачаево-Черкесской республике.
Горнолыжников снимали 15 спасателей с помощью спецтехники. Никто из отдыхающих не пострадал. Причины поломки канатной дороги выясняют специалисты.
Отметим, что в горах Сочи лавиноопасно. Синоптики прогнозируют сход лавин на высоте выше 1500 метров. Также на Черноморском побережье ожидается мокрый снег и дождь.
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