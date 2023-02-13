Дыхание норд-оста. Собрали волшебные кадры замерзающего побережья

Адыгея, Краснодарский край

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  • Погода в Новороссийске © фото Романа Кокорина https://vk.com/wall-211579523_3279
    Погода в Новороссийске © фото Романа Кокорина https://vk.com/wall-211579523_3279

В Новороссийске ветер продолжает рисовать сказочные картины и создавать фигуры изо льда

Фотографы Краснодарского края в середине февраля делятся завораживающими кадрами последствий норд-оста и низких температур в городах юга. Недавно Юга.ру показывали разрушительную красоту и ледяные скульптуры на набережной Новороссийка. Новую порцию сказочных картинок выложил в сеть Роман Кокорин. Он прогулялся по Новороссийску 12 февраля.

10 февраля фотограф Sega Black-Sea показал как выглядит Суджукская коса.

«За четыре дня из-за сильного ветра Мыс Суджук увеличился метров на 50 и получился с изгибом», — написал автор.

В выходные в сети появились кадры замерзших водопадов. На фото и видео Капустинский, Хаджохский и Майкопский водопады во льду.

Ранее Юга.ру писали, что из-за снега в Краснодаре утром 13 февраля пробки достигли 5 баллов, день начался с ДТП на дорогах. Подробнее о погоде в крае можно прочитать здесь.

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