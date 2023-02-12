На Кубани и Ставрополье Роскомнадзор нашел по 7 оппозиционных изданий

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • Роскомнадзор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Роскомнадзор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2022 году Роскомнадзор называл оппозиционными 41 издание на юге РФ и Северном Кавказе

Роскомнадзор ведет список «оппозиционных СМК» — средств массовой коммуникации. Ведомство использует более широкий термин, чтобы учитывать не только зарегистрированные СМИ.

10 февраля «Медиазона»* опубликовала список, составленный из двух документов РКН марта и октября 2022-го. В мартовском перечне было 466 пунктов, в октябрьском — 424. Внутренние документы регулятора выложили хакеры, Роскомнадзор признал тот взлом, приуменьшив степень урона.

В числе оппозиционных изданий оказалось 41 издание Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Среди них сайты, газеты и радио. В большинстве случаев причиной внесения в список указана «критика местных (и федеральных) властей».

В сентябре суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»:

В Краснодарском крае РКН считает оппозиционными 7 изданий: 93.ru, sochi-express, «Новая газета Кубани», «Свободные Медиа», sochi1.ru, «Голос Кубани» и «Протокол».

На Ставрополье нелояльных изданий тоже 7 — это «Акценты», «Открытая. Для всех и каждого», «Ставропольские ведомости», 26.ru, NewsTracker, «Кавказ Пост», «Блокнот Ставрополь».

Слово года — цензура:

В Ростовской области оппозиционными названы 161.ru, «Крестьянин» и «Пульс Дона». В Адыгее оппозиционных, по мнению РКН, издания два: «Закубанье» и 01portal.com.

В Крыму ведомство сочло оппозиционными «Къырым», «КрымSOS», ATR, Агентство QHA media, Meydan, Центр журналистских расследований, «Искра Правды».

РКН нашел 4 оппозиционных медиа в Волгоградской области, по 3 в Калмыкии и Ингушетии, по 2 в Дагестане и Северной Осетии — Алании, одно в Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, «Голос Кубани» и «Свободные медиа» заблокированы в РФ с марта 2022 года. 

* — признана иноагентом в РФ.

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