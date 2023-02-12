На Кубани и Ставрополье Роскомнадзор нашел по 7 оппозиционных изданий
В 2022 году Роскомнадзор называл оппозиционными 41 издание на юге РФ и Северном Кавказе
Роскомнадзор ведет список «оппозиционных СМК» — средств массовой коммуникации. Ведомство использует более широкий термин, чтобы учитывать не только зарегистрированные СМИ.
10 февраля «Медиазона»* опубликовала список, составленный из двух документов РКН марта и октября 2022-го. В мартовском перечне было 466 пунктов, в октябрьском — 424. Внутренние документы регулятора выложили хакеры, Роскомнадзор признал тот взлом, приуменьшив степень урона.
В числе оппозиционных изданий оказалось 41 издание Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Среди них сайты, газеты и радио. В большинстве случаев причиной внесения в список указана «критика местных (и федеральных) властей».
В сентябре суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»:
В Краснодарском крае РКН считает оппозиционными 7 изданий: 93.ru, sochi-express, «Новая газета Кубани», «Свободные Медиа», sochi1.ru, «Голос Кубани» и «Протокол».
На Ставрополье нелояльных изданий тоже 7 — это «Акценты», «Открытая. Для всех и каждого», «Ставропольские ведомости», 26.ru, NewsTracker, «Кавказ Пост», «Блокнот Ставрополь».
Слово года — цензура:
В Ростовской области оппозиционными названы 161.ru, «Крестьянин» и «Пульс Дона». В Адыгее оппозиционных, по мнению РКН, издания два: «Закубанье» и 01portal.com.
В Крыму ведомство сочло оппозиционными «Къырым», «КрымSOS», ATR, Агентство QHA media, Meydan, Центр журналистских расследований, «Искра Правды».
РКН нашел 4 оппозиционных медиа в Волгоградской области, по 3 в Калмыкии и Ингушетии, по 2 в Дагестане и Северной Осетии — Алании, одно в Кабардино-Балкарии.
Как сообщали Юга.ру, «Голос Кубани» и «Свободные медиа» заблокированы в РФ с марта 2022 года.
* — признана иноагентом в РФ.