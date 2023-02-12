На Кубани и Ставрополье Роскомнадзор нашел по 7 оппозиционных изданий

В 2022 году Роскомнадзор называл оппозиционными 41 издание на юге РФ и Северном Кавказе

Роскомнадзор ведет список «оппозиционных СМК» — средств массовой коммуникации. Ведомство использует более широкий термин, чтобы учитывать не только зарегистрированные СМИ.

10 февраля «Медиазона»* опубликовала список, составленный из двух документов РКН марта и октября 2022-го. В мартовском перечне было 466 пунктов, в октябрьском — 424. Внутренние документы регулятора выложили хакеры, Роскомнадзор признал тот взлом, приуменьшив степень урона.

В числе оппозиционных изданий оказалось 41 издание Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Среди них сайты, газеты и радио. В большинстве случаев причиной внесения в список указана «критика местных (и федеральных) властей».