В прокат вышел сериал о Фаине Раневской. Съемки проходили в Ростове и Таганроге

В России 8 февраля вышел в прокат сериал «Раневская». Это биографическая драма об уроженке Таганрога и знаменитой актрисе Фаине Раневской. Посмотреть сериал пока что можно только в онлайн-кинотеатре Kion. Появится ли он на телевидении — неизвестно.

«Еврейская девушка из провинциального города без денег, поддержки семьи и реноме, с неформатной внешностью, бешеным артистизмом и острым языком бросает вызов московской театральной системе. Её история, хоть и началась в Российской Империи, — феноменально современна: магическое превращение из скромной Фанни Фельдман в искрящуюся Фаину Раневскую, звезду театра и кино, не замечающую преград и верную лишь себе и искусству», — говорится в анонсе сериала.