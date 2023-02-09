В прокат вышел сериал о Фаине Раневской. Съемки проходили в Ростове и Таганроге

Ростовская область, Вся Россия

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  • © Кадр из трейлера фильма «Раневская» © Скриншот видео с YouTube-канала kionru, www.youtube.com/@kionru
    © Кадр из трейлера фильма «Раневская» © Скриншот видео с YouTube-канала kionru, www.youtube.com/@kionru

Посмотреть его можно только в интернете

В России 8 февраля вышел в прокат сериал «Раневская». Это биографическая драма об уроженке Таганрога и знаменитой актрисе Фаине Раневской. Посмотреть сериал пока что можно только в онлайн-кинотеатре Kion. Появится ли он на телевидении — неизвестно.

«Еврейская девушка из провинциального города без денег, поддержки семьи и реноме, с неформатной внешностью, бешеным артистизмом и острым языком бросает вызов московской театральной системе. Её история, хоть и началась в Российской Империи, — феноменально современна: магическое превращение из скромной Фанни Фельдман в искрящуюся Фаину Раневскую, звезду театра и кино, не замечающую преград и верную лишь себе и искусству», — говорится в анонсе сериала.

Снимали драму в Ростове, Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и родном городе Раневской — Таганроге. Главную роль исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь актрисы Любови Полищук и художника Сергея Цигаля.

Как писали Юга.ру, зрители увидят самые яркие моменты из жизни актрисы, сыгравшей в лентах «Человек в футляре» и «Свадьба» по Чехову, «Подкидыш», «Золушка», «Небесный тихоход», «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и многих других. Примечательным низким голосом Раневской говорит «домомучительница» фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся» 1970 года.

Афиша Кинопрокат

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