В Краснодарском крае и Адыгее за год построили 12 базовых станций «Ростелекома»

В 2022 году «Ростелеком» построил базовые станции мобильной связи в 12 населенных пунктах Краснодарского края и Адыгеи в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0)

Проект инициировало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с целью развития современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей).

Провайдер обеспечил цифровое равенство для жителей поселков Асфальтовая Гора и Кубанец, хуторов Октябрьский, Свободный, Косинов, Кувичинский, Новокрымский, Верхняя Ставрополька, сел Терзиян, Новопокровское и Гунайка Четвертая и аула Натухай.

«Программа УЦН 2.0 — проект, который имеет высокую социальную значимость и делает доступными государственные услуги, онлайн-образование, телемедицину и другие современные, я бы даже сказал, жизненно важные сервисы для жителей малых населенных пунктов. Перечень поселков и сел, которые попали в периметр проекта, формировали сами жители путем голосования на сайте госуслуг. Эти поселения планируется охватить связью в первую очередь», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

При подключении базовых станций в рамках УЦН «Ростелеком» использует волоконно-оптические линии связи, чтобы обеспечить передачу данных на высокой скорости и увеличить охват населенных пунктов региона цифровой инфраструктурой. Базовые станции будут в том числе использовать диапазон радиочастот 2,3 –2,4 тыс. МГц.

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«Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в удаленных районах Краснодарского края в рамках проекта УЦН 2.0. В малые населенные пункты приходит мобильная связь четвертого поколения LTE (4G). Это позволяет сельчанам полноценно общаться, отправлять и получать объемные файлы, смотреть видео в хорошем качестве и в целом пользоваться современными интернет-сервисами. Для того, чтобы реализовать проект в 2022 году, технические специалисты компании проложили дополнительно 65 км волоконно-оптических линий связи. По всем установленным базовым станциям проведенотестированиес участием независимых экспертов и представителей региональной власти, а также глав поселений на соответствие заявленным скоростям и уровню сигнала», — рассказал директор Краснодарского филиала «Ростелеком» Сергей Поляков.

В прошлом году «Ростелеком» построил в Краснодарском крае 70 базовых станций в рамках УЦН 2.0. Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.