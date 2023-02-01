В 2022 году вырос турпоток на курорты Северного Кавказа

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Прирост отдыхающих составил 17%

В 2022 году турпоток на курорты Архыза, Эльбруса и Чечни вырос на 17%. Всего за год их посетили более 1,3 млн человек, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Лидером по турпотоку стал «Архыз». За год там отдохнули более 740 тыс. человек, что на 8% больше, чем в 2021 году. «Эльбрус» принял на 31% больше туристов — более 560 тыс. гостей, а «Ведучи» вырос на 25%.

Прирост турпотока в ведомстве связывают с развитием инфраструктуры курортов Северного Кавказа. Значительно упростила путь отдыхающих услуга мультимодальных перевозок. Она позволяет добраться к месту отдыха по единому билету на самолет и автобус.

«За 2022 год введено в эксплуатацию 8 объектов инфраструктуры и инженерных сетей, в том числе гараж ратраков и лавинозащитная дамба на «Архызе», торговые ряды и парковка на «Эльбрусе», построены две горнолыжные трассы на «Ведучи», —добавили в пресс-службе.

В 2023 году на курортах планируют запустить три канатные дороги и новые трассы: 8 на «Эльбрусе» и 12 на «Ведучи». Также обещают продолжить строительство новых зон катания на «Эльбрусе» и «Ведучи», а также возведение нового курорта «Мамисон».

Ранее Юга.ру писали, что на новогодние праздники отели Северного Кавказа были заполнены более чем на 80%. В пятерке наиболее популярных горнолыжных курортов оказались Красная Поляна и Приэльбрусье. 

Горнолыжный спорт Курортный сбор

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