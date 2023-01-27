Жители Краснодарского края отправили и получили около 175 тысяч посылок за год

Всего за 2022 год жители ЮФО И СКФО отправили и получили 350 тысяч посылок с помощью сервиса Сбера

Аналитики Юго-Западного банка Сбербанка изучили тренд роста спроса на нефинансовые сервисы. В прошлом году в офисах Сбера на юге России и в СКФО отправили 68 тыс. посылок, а получили в 4 раза больше — более 280 тыс. штук.

Отправить или получить посылку можно за несколько минут, предварительно оформив заявку в мобильном приложении. После нужно прийти в офис банка и передать её сотрудникам. Доставка адресату возможна в офис Сбера, постамат или курьером.

«В офисах Сбера наши клиенты могут решить практически любую жизненную задачу: от доставки продуктовдомой или в офис до подключения мобильной связи. Одними из самых востребованных нефинансовых сервисов в 2022 году стали отправка и получение посылок. В первую очередь, это связано с комфортом: по пути домой, рядом с работой зайти и получить заказ из онлайн-магазина или посылку от родных и близких. Наиболее популярна эта услуга у жителей Краснодарского края, они отправили и получили около половины от всех посылок», — заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.