Из Ростова-на-Дону запустят три туристических поезда с развлечениями

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания запустит несколько туристических поездов. Они рассчитаны на разные возрастные категории и отправляются из Ростова-на-Дону.

28 января в день рождения писателя Антона Чехова по маршруту Ростов — Таганрог — Ростов проследует «Эллин поневоле». За 2 часа пассажиры узнают о «греческом» воспитании русского классика, его детстве и о том, как жизненные реалии легли в основу известных произведений.

С 23 по 26 февраля будет курсировать «Сказочный экспресс». Поезд проследует по маршруту Ростов — ст. Синявская — Ростов. Продолжительность экскурсии составит 1,5 часа. На вокзале гостей встретят скоморохи, Любава, Емеля и Змей Горыныч. Во время поездки пассажиров ждут шоу-программа, конкурсы и хоровод.

26 февраля по этому же маршруту проследует «Магический экспресс». Программа рассчитана на детей от 4 до 10 лет. Пассажирам подарят письмо из школы магии и вошебную палочку. В пути детей ждут тематическое представление, игровая программа, фокусы и угощения. Продолжительность поездки — 1 час 40 минут.

Как писали Юга.ру, на новогодних праздниках из Сочи в Абхазию курсировал туристический поезд в стиле 70-80-х годов.