На новогодних праздниках из Сочи в Абхазию будет курсировать туристический поезд

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Туристический поезд в ретро стиле будет курсировать из Сочи в Гагру все новогодние каникулы

С 30 декабря до 8 января по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра будет курсировать туристический поезд в стиле 70-80-х годов. Не будет рейсов только два дня — 31 декабря и 1 января. С расписанием можно ознакомиться здесь

Пассажиры состава смогут посетить фотокупе, стилизованное под советскую гостиную и попробовать блюда русской и абхазской кухни. 

«В пути пассажиры могут насладиться видами уникальных природных ландшафтов и горных вершин. Поезд делает остановки в популярных курортных городах. Выбирая путешествие на этом поезде, туристы могут с комфортом перемещаться между достопримечательностями Краснодарского края и Абхазии, наблюдая из окна морское побережье и вечнозеленые растения», — рассказали в РЖД.

Билеты на поезд уже можно купить. Цена на них начинается от 760 рублей. Но экскурсии в поездку не входят, их придется покупать отдельно. 

Как писали Юга.ру, в 2023 году РЖД запустит гастрономический круиз «К виноградникам у моря». За четырехдневный тур придется заплатить минимум 86 тыс. рублей.

Курорты и туризм отдых Сочи

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