В Ростове-на-Дону и других городах России прошла акция в поддержку донорства костного мозга

Больше 700 сотрудников Сбера по всей стране сдали образцы буккального эпителия для вступления в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова

Встречи прошли в офисах Сбера в более чем 20 городах страны: Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Иркутске, Новосибирске, Калининграде, Перми, Воронеже, Хабаровске и других городах.

«В Юго-Западном банке работают около 15 тыс. человек. И для нас важно, чтобы каждый из них знал о первых явных симптомах, о возможности вовремя помочь онкобольным и обязательно рассказал об этом родным и близким. Совместный с Южным центром развития донорства костного мозга проект, идеологом которого стала наш сотрудник, — яркий пример, насколько инициативные и неравнодушные люди в Сбере», — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Идея привлечь в Регистр коллег возникла у инвестиционного консультанта Юго-Западного банка Ирины Тарзановой. Она организовала первое корпоративное южное сообщество доноров костного мозга. Сегодня это уже федеральный проект Сбера. Его главная задача — заинтересовать этим видом донорства как можно больше людей, развеять мифы и помочь тяжелобольным пациентам.

© Фото Евгения Чистякова, предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка

© Фото Евгения Чистякова, предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка

«В апреле прошлого года мы провели первую в Сбере встречув Ростове-на-Дону. И очень быстро к проекту присоединились и все соседние регионы. Всего в 2022 годумы провели лекции о донорстве костного мозга в 11 южных регионах страны. Я рад, что наш совместный со Сбером проект стал успешным и вышел на всероссийский уровень», — рассказал исполнительный директор Южного центра развития донорства костного мозга Роман Поликарпов.