Сайт о ЖКТ рассказал, какие добавки с клетчаткой полезны для кишечника
Интернет-портал о желудке и кишечнике перевел исследование о пищевых добавках, сделанное учеными США в 2022 году
Пищевые волокна (клетчатка) — сложные углеводы класса полисахаридов. Организм их не усваивает и не разлагает на питательные вещества: зато клетчатка очищает ЖКТ от остатков непереваренной пищи, токсинов и аллергенов. Так обновляются стенки тонкого кишечника и улучшается всасывание полезных веществ. Больше всего клетчатки в пшеничных отрубях и сухофруктах.
В сентябре 2022 года ученые из Университета Дьюка выяснили: если в рационе много фастфуда и сладкого, бактерии кишечника испытывают дефицит клетчатки. При этом именно из пищевых волокон кишечные микроорганизмы вырабатывают ценные короткоцепочечные жирные кислоты с противомикробным и противоопухолевым действием. Нехватка клетчатки ведет к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку толстого кишечника.
Сотрудники американского университета установили, какие пищевые добавки с клетчаткой лучше всего подходят людям, которые хотят восполнить недостаток пищевых волокон в рационе. Ученые разделили 28 добровольцев на три группы в зависимости от принимаемых добавок: инулин, декстрин и галактоолигосахариды. Курс приема добавок рассчитали на неделю. После испытуемые вернулись к обычному питанию без добавок с клетчаткой.
Креветки, бурый рис и авокадо:
Закончив эксперимент, ученые проанализировали кишечную микрофлору участников и выяснили, что наибольшую пользу от добавок получили добровольцы, которые раньше употребляли мало клетчатки. У людей с большой долей продуктов с пищевыми волокнами в рационе, изменения практически оказались не существенными — в их организме популяция кишечных бактерий была и так оптимальной.
Для остальных подопытных инулин, декстрин и галактоолигосахариды оказались взаимозаменяемы: с ними организм в любом случае вырабатывает короткоцепочечные жирные кислоты. Подробнее о них можно прочитать на сайте vseojkt.ru.
Авторы портала «Всё о ЖКТ» поясняют, что их публикации не призывают к самолечению. Они написаны для популяризации знаний о здоровье.