Сайт о ЖКТ рассказал, какие добавки с клетчаткой полезны для кишечника

Интернет-портал о желудке и кишечнике перевел исследование о пищевых добавках, сделанное учеными США в 2022 году

Пищевые волокна (клетчатка) — сложные углеводы класса полисахаридов. Организм их не усваивает и не разлагает на питательные вещества: зато клетчатка очищает ЖКТ от остатков непереваренной пищи, токсинов и аллергенов. Так обновляются стенки тонкого кишечника и улучшается всасывание полезных веществ. Больше всего клетчатки в пшеничных отрубях и сухофруктах.

В сентябре 2022 года ученые из Университета Дьюка выяснили: если в рационе много фастфуда и сладкого, бактерии кишечника испытывают дефицит клетчатки. При этом именно из пищевых волокон кишечные микроорганизмы вырабатывают ценные короткоцепочечные жирные кислоты с противомикробным и противоопухолевым действием. Нехватка клетчатки ведет к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку толстого кишечника.

Сотрудники американского университета установили, какие пищевые добавки с клетчаткой лучше всего подходят людям, которые хотят восполнить недостаток пищевых волокон в рационе. Ученые разделили 28 добровольцев на три группы в зависимости от принимаемых добавок: инулин, декстрин и галактоолигосахариды. Курс приема добавок рассчитали на неделю. После испытуемые вернулись к обычному питанию без добавок с клетчаткой.