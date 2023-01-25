Ростовский суд обязал компанию Coca-Cola выплатить два миллиона за смертельное ДТП

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Деньги у компании отсудили две женщины из Молдавии

Ростовский областной суд постановил, что Coca-Cola должна выплатить по миллиону двум гражданкам Молдавии. Это моральная компенсация за смерть их сыновей в ДТП с грузовиком компании, сообщил Donnews.

Трагедия произошла в январе 2016 года наа трассе М-4 «Дон» под Каменском. Водитель грузовика Volvo, принадлежащего Coca-Cola, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Lada Granta. После этого он вылетел на встречку и столкнулся с фурой MAN. В результате скончались 24-летний и 22-летний пассажиры грузовика MAN. Молодые люди были гражданами Молдавии и приехали в Россию на заработки. 

Водителя Volvo осудили за непредумышленное убийство на 4,5 года. Матери погибших Парасковия Догарь и Еуджения Попа потребовали компенсацию морального вреда за гибель сыновей от компании Coca-Cola. 

Моральный вред они оценили в два миллиона по каждому иску, но Каменский районный суд постановил выплатить по 600 тыс. рублей. Женщины с этим не согласились и обратились в Ростовский областной суд. Судебная коллегия там постановила выплатить каждой женщине по миллиону рублей.

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