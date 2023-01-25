Отечественные компьютеры в 2023 году начнут производить в Ростове-на-Дону и Ессентуках

Компания «Бештау электроникс» в 2023 году собирается вывести на российский рынок первые партии отечественных ноутбуков, мониторов и моноблоков. Их будут выпускать на заводах в Ростове-на-Дону и Ессентуках

Об этом генеральный директор предприятия Олег Осипов сообщил на заседании круглого стола в Заксобрании Ростовской области. До конца года «Бештау электроникс» намерена выпустить 350 тыс. мониторов, 150 тыс. моноблоков и 100 тыс. ноутбуков.

Также компания производит клавиатуры, компьютерные мыши, SSD-диски и материнские платы. Директор заверяет, что всё это продукция с максимально возможной реализацией на территории России.

«К примеру, каждый произведённый в Ростове ноутбук будет иметь литий-ионную батарею, изготовленную также в Ростове почти с нуля. Это не просто наклеивание наклейки [со своим брендом на китайскую продукцию — прим.]», — цитирует Осипова Dоnnews.ru.

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