Краснодарская компания «Магнит» начнёт продавать просрочку на удобрения и корма для животных

Российский экологический оператор (РЭО) представил эту платформу в сентябре. Вместе компании разработают механизм вовлечения пищевых отходов — хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, фруктов, овощей и снеков с истекшим сроком годности — в хозяйственный оборот. Ещё одна важная задача совместной работы — установить нормы санитарно-эпидемиологического законодательства, чтобы в кратчайшие сроки после списания продукции направлять её для вторичного использования.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России ежегодно образуется около 16 млн тонн пищевых отходов или 30% от всего объема твердых коммунальных отходов, которые становятся источниками загрязнения почвы, воды и воздуха.

«Планируется запустить на Бирже ВМР новый отдельный модуль, который станет удобным инструментом для прозрачного ведения бизнес-процессов участниками рынка с учетом особенностей деятельности ритейлеров. Предполагается, что на ЭТП будут реализовываться товары только неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы», — пояснил Буцаев.

По задумке, розничные сети на электронной торговой площадке смогут находить покупателей для испорченных или просроченных продуктов питания. А переработчики будут из них производить удобрения и корма для животных. Это позволит сократить объём пищевых отходов.

Что касается продукции животного происхождения, то платформа позволит находить лицензированных контрагентов, которые занимаются её утилизацией.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае планируют построить пять мусороперерабатывающих заводов. Соглашение с инвестором уже подписано.