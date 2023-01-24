Фильм Малики Мусаевой, снятый на чеченском языке, попал в программу Берлинского кинофестиваля

Режиссёр сняла ленту по собственному сценарию на чеченском языке. Съёмочный процесс проходил в селе Аршты в Ингушетии. Профессиональных актёров Мусаева решила не задействовать, все роли исполнили местные жители.

«Эта картина — мозаика из характеров и судеб, которые я наблюдала в жизни. Получилась очень женская история, героини которой имеют личную трагедию — внутренний конфликт, который пытаются преодолеть. Это фильм о несвободе, невозможности выбирать свою дорогу, взгляды. Иногда обстоятельства могут быть сильнее тебя самого, и приходится идти на компромисс, понимая, что выбраться не можешь», — рассказывала о картине Мусаева.

Изначально премьера фильма должна была состояться в Каннах, но оргкомитет фестиваля отказался включить картину в программу.

Малика Мусаева — ученица режиссёра Александра Сокурова («Русский ковчег», «Фауст», «Одинокий голос человека»). Девушка участвовала в его мастерской в Нальчике.

Сокуров назвал дебютную ленту Мусаевой выдающейся работой. Он также отметил, что в фильме «великолепно работают все исполнители», и добавил, что у него простой, но очень важный и интересный сюжет — история небольшой чеченской семьи, которая живет на территории Ингушетии, о её женской части.

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