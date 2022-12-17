Награда «Императору». Фильм режиссера из Краснодара получил приз кинофестиваля «Сталкер»
Фильм краснодарского режиссера Альфии Хабибуллиной получил награду за лучший сценарий
Фильм «Император» режиссёра из Краснодара Альфии Хабибуллиной получил специальный приз кинофестиваля «Сталкер» имени Валерия Фрида за лучший сценарий. Жюри вручило награду сценаристам киноленты Ярославу Маслову и Марку Кирданю.
«В этом сюжете есть привлекающий главный герой. Он привлекает высокими какими-то качествами: уважением к другим людям, добротой, теплотой, честностью. Это если убрать за скобки остальную часть сюжета в смысле его гениальности и прочего. Мне кажется, это самое главное, что именно таким должен быть герой в каких-то новых фильмах, и хорошо, что именно это привлекает зрителей», — отметил Марк Кирдань
«Император» новый фильм Альфии Хабибуллиной. Он вышел в прокат 24 ноября 2022 года. Сейчас посмотреть его можно на стриминговых платформах.
«Император» драма о взрослении подростка. Из-за психологических проблем 15-летний Арс занимался на домашнем обучении. Он принимает решение пойти в школу после переезда в новый город. Подростка ждет трудный путь социализации.
Кинофестиваль «Сталкер» единственный в России смотр фильмов о правах человека. Жюри и зрителям были представлены 63 кинокартины. В конкурсной программе участвовали 58 фильмов: 15 полнометражных, 16 короткометражек, 16 документальных и 11 мультфильмов.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Туапсинском районе снимают фильм с Александрой Бортич и Павлом Майковым. В 2023 году в Анапе, Геленджике и Сочи снимут фильм об «Иванушках International». В нем они сыграют самих себя.