Краснодарцы спасли замерзших лебедей. Птицы не могли выбраться из воды больше суток

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Beto_MdP с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Beto_MdP с сайта pixabay.com

У одного из лебедей ранение, похожее на пулевое

Жительница Краснодара Анна опубликовала пост в городских телеграм-каналах с просьбой о помощи. Она рассказала, что в замерзшей Кубани погибают лебеди. По её словам, у одной из птиц был перелом. Женщина два дня пыталась вызвать спасателей, но звонки оказались безрезультатными.

Позже выяснилось, что птицы находились в озере со стороны аула Старобжегокай и краснодарские спасатели передали дело своим адыгейским коллегам. Еще двое краснодарцев не стали дожидаться помощи, приехали к озеру со своей лодкой и достали лебедей из воды.

Когда птиц вытащили на берег, оказалось, что один лебедь сильно ранен. Травма похожа на пулевое ранение. Кроме того, у лебедя зафиксировали открытый перелом.

Птицу на передержку забрала Анна, которая и заметила его в воде. Блогер Сергей Климов рассказал, что женщина находится на связи с орнитологом. Птицу обещают показать после выздоровления.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Ростовской области установили дорожный знак, предупреждающий о ёжиках. 

птицы Спасение

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