Краснодарцы спасли замерзших лебедей. Птицы не могли выбраться из воды больше суток

У одного из лебедей ранение, похожее на пулевое

Жительница Краснодара Анна опубликовала пост в городских телеграм-каналах с просьбой о помощи. Она рассказала, что в замерзшей Кубани погибают лебеди. По её словам, у одной из птиц был перелом. Женщина два дня пыталась вызвать спасателей, но звонки оказались безрезультатными.

Позже выяснилось, что птицы находились в озере со стороны аула Старобжегокай и краснодарские спасатели передали дело своим адыгейским коллегам. Еще двое краснодарцев не стали дожидаться помощи, приехали к озеру со своей лодкой и достали лебедей из воды.

Когда птиц вытащили на берег, оказалось, что один лебедь сильно ранен. Травма похожа на пулевое ранение. Кроме того, у лебедя зафиксировали открытый перелом.