В центре Краснодара Porsche Panamera влетел в ВАЗ-2111. Оба водителя в больнице

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала Кубанские Новости https://t.me/kub_news_ru/39882
    © скриншот из телеграм-канала Кубанские Новости https://t.me/kub_news_ru/39882

По данным МВД города, водитель Porsche проехал на красный

Около 6 часов утра 21 января в полицию Краснодара поступило сообщение о ДТП. На пересечении улиц Хакурате и Красной столкнулись два автомобиля.

Как рассказала врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк, водитель Porsche ехал по ул. Бабушкина в сторону ул. Северной, на пересечении с ул. Хакурате он проскочил на красный сигнал светофора и врезался в «одиннадцатую». Водитель ВАЗ-2111 двигался по ул. Хакурате в сторону ул. Красноармейской.

Оба водителя пострадали, они в больнице.

На фото и видео в соцсетях можно увидеть состояние автомобилей. Машины сильно повреждены. Porsche Panamera после удара оказался на территории зелёной зоны улицы Красной — между деревом и столбом.

  • © скриншот из телеграм-канала Кубанские Новости https://t.me/kub_news_ru/39882
    © скриншот из телеграм-канала Кубанские Новости https://t.me/kub_news_ru/39882
  • © скриншот из телеграм-канала Кубанские Новости https://t.me/kub_news_ru/39882
    © скриншот из телеграм-канала Кубанские Новости https://t.me/kub_news_ru/39882

20 января Юга.ру рассказывали о массовом ДТП в Сочи. Там столкнулисб 10 автомобилей.

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