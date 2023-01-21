В центре Краснодара Porsche Panamera влетел в ВАЗ-2111. Оба водителя в больнице
По данным МВД города, водитель Porsche проехал на красный
Около 6 часов утра 21 января в полицию Краснодара поступило сообщение о ДТП. На пересечении улиц Хакурате и Красной столкнулись два автомобиля.
Как рассказала врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк, водитель Porsche ехал по ул. Бабушкина в сторону ул. Северной, на пересечении с ул. Хакурате он проскочил на красный сигнал светофора и врезался в «одиннадцатую». Водитель ВАЗ-2111 двигался по ул. Хакурате в сторону ул. Красноармейской.
Оба водителя пострадали, они в больнице.
На фото и видео в соцсетях можно увидеть состояние автомобилей. Машины сильно повреждены. Porsche Panamera после удара оказался на территории зелёной зоны улицы Красной — между деревом и столбом.
20 января Юга.ру рассказывали о массовом ДТП в Сочи. Там столкнулисб 10 автомобилей.