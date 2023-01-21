В центре Краснодара Porsche Panamera влетел в ВАЗ-2111. Оба водителя в больнице

Около 6 часов утра 21 января в полицию Краснодара поступило сообщение о ДТП. На пересечении улиц Хакурате и Красной столкнулись два автомобиля.

Как рассказала врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк, водитель Porsche ехал по ул. Бабушкина в сторону ул. Северной, на пересечении с ул. Хакурате он проскочил на красный сигнал светофора и врезался в «одиннадцатую». Водитель ВАЗ-2111 двигался по ул. Хакурате в сторону ул. Красноармейской.