9 тысяч школ получили современное IT-оборудование от «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил Wi-Fi и системы видеонаблюдения в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 24 регионов России

«Ростелеком» оснастил российские школы бесперебойным беспроводным интернетом (свыше 149 тыс. точек доступа Wi-Fi) и системами видеонаблюдения (более 31 тыс. камер видеонаблюдения и 9 тыс. видеорегистраторов). Видеонаблюдение позволяет круглосуточно контролировать входные группы в зданиях школы. При необходимости его можно интегрировать с внешними сервисами для автоматического взаимодействия с правоохранительными органами РФ. Доступ к видеозаписям строго ограничен.

Организация цифровой образовательной среды в школах велась в два этапа: в 2021 году цифровая инфраструктура появилась в 2 261 здании школ в 14 регионах;

в 2022 году — в 6 869 зданиях образовательных учреждений 24 регионов РФ. Проект реализовали в разном объеме в Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, республиках Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

Всего в 2021–2022 годах ИТ-инфраструктура заработала в 9157 образовательных организациях, благодаря чему учащиеся получили равные условия для качественного образования вне зависимости от места их проживания. Компания провела работы в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание в учебных заведениях современного и безопасного цифрового пространства для повышения качества обучения, его доступности и разнообразия.