9 тысяч школ получили современное IT-оборудование от «Ростелекома»

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  • © Фото Аrthur Нidden, ru.freepik.com
    © Фото Аrthur Нidden, ru.freepik.com

«Ростелеком» подключил Wi-Fi и системы видеонаблюдения в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 24 регионов России

«Ростелеком» оснастил российские школы бесперебойным беспроводным интернетом (свыше 149 тыс. точек доступа Wi-Fi) и системами видеонаблюдения (более 31 тыс. камер видеонаблюдения и 9 тыс. видеорегистраторов).

Видеонаблюдение позволяет круглосуточно контролировать входные группы в зданиях школы. При необходимости его можно интегрировать с внешними сервисами для автоматического взаимодействия с правоохранительными органами РФ. Доступ к видеозаписям строго ограничен.

Организация цифровой образовательной среды в школах велась в два этапа:

  • в 2021 году цифровая инфраструктура появилась в 2 261 здании школ в 14 регионах;
  • в 2022 году — в 6 869 зданиях образовательных учреждений 24 регионов РФ.

Проект реализовали в разном объеме в Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, республиках Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

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Всего в 2021–2022 годах ИТ-инфраструктура заработала в 9157 образовательных организациях, благодаря чему учащиеся получили равные условия для качественного образования вне зависимости от места их проживания. Компания провела работы в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание в учебных заведениях современного и безопасного цифрового пространства для повышения качества обучения, его доступности и разнообразия.

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года.

IT Ростелеком Технологии Школа

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