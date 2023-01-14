Движение по Крымскому мосту восстановили. На левой автодорожной части завершили надвижку второго пролёта

Краснодарский край, Крым

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  • © скриншот из телеграм-канала Марата Хуснуллина https://t.me/mkhusnullin/808
    © скриншот из телеграм-канала Марата Хуснуллина https://t.me/mkhusnullin/808

В феврале на участке планируют укладывать асфальт

14 января строители завершили надвижку второго пролёта левой автодорожной части Крымского моста, об этом заявил Марат Хуснуллин в своём телеграм-канале. С 4 часов утра 14 января автомобильная часть моста была перекрыта из-за проведения работ.

«Через несколько дней пролет займет свое проектное положение», — написал заместитель председателя Правительства.

По его словам, завершили практически половину работ по замене пролётов левой стороны моста.

«В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам. Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение», — написал Хуснуллин.

Ранее Юга.ру писали, что машинам с грузоподъемностью более 1,5 тонн запретили проезд по Крымскому мосту. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что ограничения снимут в марте.

Крым Крымский мост

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Движение по Крымскому мосту восстановили. На левой автодорожной части завершили надвижку второго пролёта
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